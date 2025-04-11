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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Україну накрила сильна магнітна буря

Активність сонця висока від початку квітня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

У п’ятницю, 11 квітня, очікується сильна сонячна активність з К-індексом 5. Це жовтий рівень, що відповідає потужним магнітним бурям.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Майже від початку цього місяця магнітні бурі потужні. Сонячна активність не опускалася нижче червоного рівня. Хоч, за прогнозами фахівців, у деякі дні мав бути жовтий рівень небезпеки. Втім, цього не сталося.

Нагадаємо, медик розповів, як легше переносити магнітні бурі. Адже сонячна активність розхитує магнітне поле Землі, і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію у скронях, стає гіршим сон тощо.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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