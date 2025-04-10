Церковне свято 11 квітня / © Unsplash

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Завтра, 11 квітня, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Він жив у період Римської імперії, коли християнство ще тільки починало поширюватися, і зустрічало жорстокі переслідування. Пергам, де він служив, був центром язичницьких культів, зокрема поклоніння богу Асклепію, богу медицини. У цьому місті християнство було сильно обмежене, і Антипа активно проповідував віру в Христа, що викликало обурення серед язичників і римських властей.

Антипа відмовився зректися своєї віри і поклонитися язичницьким богам, через що був підданий тяжким катуванням. Його останні страждання стали ще більш жорстокими, коли римські влади наказали його вбити: він був зачинений у мідній урні і спалений живцем. Його мучеництво стало символом непохитної віри.

Святий Антипа згадується в Книзі Об’явлення Святого Івана Богослова, де описується, як він не зрадив свою віру, навіть коли опинився серед небезпеки і ворожнечі. Водночас, у цьому посланні зазначено, що місто Пергам було відомим своїм язичницьким “престолом сатани”, тобто центром зла, де християнам було дуже важко зберігати свою віру.

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Антипа був канонізований як святий через свою відданість Христу і стійкість перед смертю.

Прикмети 11 квітня

Народні прикмети 11 квітня / © unsplash.com

Випав сніг, то літо буде коротким.

Мороз на 11 квітня — буде холодна весна.

Хмарно і дощить — літо буде дощовим.

Що завтра не можна робити

Важливо утримуватися від люті, сварок та негативу. Варто уникати будь-яких конфліктів, провокацій, а також не допускати пліток, заздрості чи образ на людей і тварин. Не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Оскільки триває Великий піст 2025 року, тим, хто постить, дозволено вживати гарячу їжу, але без олії.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не рекомендується шити, вишивати чи в'язати — все зроблене в цей день може швидко зноситися.

Що можна робити завтра

Святий Антипа вважається покровителем стоматологів та цілителів. Люди звертаються до нього з проханнями полегшити зубний біль і просять про зцілення від інших хвороб. Його вважають заступником і втіленням лікувальної сили.

У народі є свої методи боротьби із зубним болем: раніше на хворий зуб клали срібну монету, яку через деякий час забирали, робили в ній отвір, протягували шнурок і підвішували на ікону святого Антипи, сподіваючись на його допомогу.