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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Україна отримає від Британії та Норвегії сотні тисяч FPV-дронів

Про новий пакет допомоги Британія та Норвегія оголосять у пʼятницю.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Україна отримає велику кількість FPV

Україна отримає велику кількість FPV / © Focus.ua

Україна отримає від Великої Британії та Норвегії новий пакет військової підтримки у розмірі $580 млн, в рамках якого буде профінансовано виробництво та доставка сотень тисяч безпілотників для Сил оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що про новий пакет допомоги Британія та Норвегія оголосять у пʼятницю.

В Міноборони Британії заявили, що цей пакет допомоги профінансує доставку до України великої кількості FPV-дронів.

Крім того, фінансування буде направлене на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання українських військових, а також радарних систем і протитанкових мін.

Безпілотники, які будуть постачатись в ЗСУ, будуть закуповуватись у британських та українських виробників.

Очільник британського оборонного відомства Джон Гілі, який наразі головує на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, заявив, що їх робота має "життєво важливе значення, щоб поставити Україну в найсильнішу можливу позицію та посилити тиск на Путіна, щоб допомогти змусити його припинити цю жахливу війну".

Раніше повідомлялося, що голова міністерства оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що для стримування російської агресії необхідна підтримка сил оборони України.

Ми раніше інформували, що ініційована Великою Британією та Францією «коаліція охочих» забезпечити підтримку України після потенційного припинення вогню ризикує зупинитись.

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