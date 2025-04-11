Астрологічний прогноз на 11 квітня

Труба – символ дня / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день вдалий для будь-якої важливої справи, а ухвалені рішення будуть єдино правильними.

Символ дня: Труба є символом призову.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: фіолетовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, проходять швидко і не залишають наслідків, але ігнорувати їх все ж таки не варто.

Харчування дня: від будь-яких шкідливих продуктів потрібно відмовитися, особливо це стосується жирних та м'ясних страв.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна поливати та підгодовувати рослини – як домашні, так і тепличні.

Магія та містика дня: багато хто може відчути в собі екстрасенсорні здібності, має сенс скористатися таким даром зірок, оскільки він триватиме не більше доби

Сни дня: сни цієї ночі не несуть суттєвої інформації, поему. Хоч би який був сюжет, до серця їх приймати не варто.

Табу дня: не можна перевантажувати зір - довго працювати на комп'ютері та читати при слабкому освітленні.

Цитата дня: «Задумуйте грандіозне, але насолоджуйтесь малим» (Горацій Джексон Браун).

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