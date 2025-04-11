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Астрологический прогноз на 11 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, а принятые решения окажут единственно правильными.
Символ дня: Труба — символ призыва.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, но игнорировать их все же не стоит.
Питание дня: от любых вредных продуктов нужно отказаться, особенно это касается жирных и мясных блюд.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения — как домашние, так и тепличные.
Магия и мистика дня: многие могут почувствовать в себе экстрасенсорные способности, имеет смысл воспользоваться таким даром звезд, поскольку он продлится не больше суток
Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэму. Каким б ни был сюжет, к сердцу их принимать не стоит.
Табу дня: нельзя перегружать зрение — долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.
Цитата дня: «Задумывайте грандиозное, но наслаждайтесь малым» (Гораций Джексон Браун).
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