Астрологический прогноз на 11 апреля

Труба - символ дня / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день удачен для любого важного дела, а принятые решения окажут единственно правильными.

Символ дня: Труба — символ призыва.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро и не оставляют последствий, но игнорировать их все же не стоит.

Питание дня: от любых вредных продуктов нужно отказаться, особенно это касается жирных и мясных блюд.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно поливать и подкармливать растения — как домашние, так и тепличные.

Магия и мистика дня: многие могут почувствовать в себе экстрасенсорные способности, имеет смысл воспользоваться таким даром звезд, поскольку он продлится не больше суток

Сны дня: сны нынешней ночи не несут существенной информации, поэму. Каким б ни был сюжет, к сердцу их принимать не стоит.

Табу дня: нельзя перегружать зрение — долго работать на компьютере и читать при слабом освещении.

Цитата дня: «Задумывайте грандиозное, но наслаждайтесь малым» (Гораций Джексон Браун).

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