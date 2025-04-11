Украина получит от Британии и Норвегии сотни тысяч FPV-дронов

Украина получит большое количество FPV / © Focus.ua

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Украина получит от Великобритании и Норвегии новый пакет военной поддержки в $580 млн, в рамках которого будет профинансировано производство и доставка сотен тысяч беспилотников для Сил обороны.

Об этом сообщает Bloomberg .

Издание пишет, что новый пакет помощи Британия и Норвегия объявят в пятницу.

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В Минобороны Британии заявили, что этот пакет помощи профинансирует доставку в Украину большого количества FPV-дронов.

Кроме того, финансирование будет направлено на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, радарных систем и противотанковых мин.

Беспилотники, которые будут поставляться в ВСУ, будут закупаться у британских и украинских производителей.

Глава британского оборонного ведомства Джон Гили, председательствующий на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, заявил, что их работа имеет "жизненно важное значение, чтобы поставить Украину в сильнейшую возможную позицию и усилить давление на Путина, чтобы помочь заставить его прекратить эту ужасную войну".

Ранее сообщалось, что глава министерства обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что для сдерживания российской агрессии необходима поддержка сил обороны Украины .

Мы ранее информировали, что инициированная Великобританией и Францией «коалиция желающих» обеспечить поддержку Украины после потенциального прекращения огня рискует остановиться .