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Летающие авианосцы против ПВО: как Украина совершенствует тактику ударных FPV-дронов
Украина уже тестирует носители как с фиксированным крылом, так и мультикоптеры, способные транспортировать до шести FPV-дронов.
Украина продолжает развивать инновационную тактику использования FPV-дронов, создавая так называемые "летающие авианосцы" - беспилотники-носители, которые доставляют несколько ударных FPV в целевые зоны. Такие дроны могут запускать боевые аппараты прямо в полете, сохраняя при этом связь и контроль над ними.
Об этом пишет Forbes.
По словам командира подразделения "Тайфун" Нацгвардии с позывным Михаилом, система еще находится в стадии развития:
"Это сочетание использования существующих технологий и их постоянного усовершенствования. Речь идет об оптимизации того, что у нас уже есть", - объясняет он.
Украина уже тестирует носители как с фиксированным крылом, так и мультикоптеры, способные транспортировать до шести FPV-дронов. Однако больше не всегда лучше. Нужна четкая координация, ведь каждый дрон должен работать на отдельной частоте, чтобы избежать препятствий, говорит Михаил.
В зависимости от типа носителя — самолет или вертолет — есть свои риски. Вертолетные дроны уязвимы к стрелковому оружию, другим дронам и средствам РЭБ. Самолеты с фиксированным крылом имеют более высокую дальность и высоту, но заметны для враждебной ПВО.
"Успешное использование таких систем требует детальной разведки для выявления пробелов в ПВО противника", - отмечает Михаил.
Украинские беспилотники уже поражают цели на расстоянии более 40 км по линии фронта, и такая тактика, похоже, только начинает раскрывать свой потенциал.
Ранее мы рассказывали о FPV-дронах на оптоволокне , которые начали использовать как украинские военные, так и российские оккупанты.