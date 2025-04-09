Летающие авианосцы против ПВО: как Украина совершенствует тактику ударных FPV-дронов

Дрон-авианосец. / © Telegram-канал UNITED24

Реклама

Украина продолжает развивать инновационную тактику использования FPV-дронов, создавая так называемые "летающие авианосцы" - беспилотники-носители, которые доставляют несколько ударных FPV в целевые зоны. Такие дроны могут запускать боевые аппараты прямо в полете, сохраняя при этом связь и контроль над ними.

Об этом пишет Forbes.

По словам командира подразделения "Тайфун" Нацгвардии с позывным Михаилом, система еще находится в стадии развития:

Реклама

"Это сочетание использования существующих технологий и их постоянного усовершенствования. Речь идет об оптимизации того, что у нас уже есть", - объясняет он.

Украина уже тестирует носители как с фиксированным крылом, так и мультикоптеры, способные транспортировать до шести FPV-дронов. Однако больше не всегда лучше. Нужна четкая координация, ведь каждый дрон должен работать на отдельной частоте, чтобы избежать препятствий, говорит Михаил.

В зависимости от типа носителя — самолет или вертолет — есть свои риски. Вертолетные дроны уязвимы к стрелковому оружию, другим дронам и средствам РЭБ. Самолеты с фиксированным крылом имеют более высокую дальность и высоту, но заметны для враждебной ПВО.

"Успешное использование таких систем требует детальной разведки для выявления пробелов в ПВО противника", - отмечает Михаил.

Украинские беспилотники уже поражают цели на расстоянии более 40 км по линии фронта, и такая тактика, похоже, только начинает раскрывать свой потенциал.

Ранее мы рассказывали о FPV-дронах на оптоволокне , которые начали использовать как украинские военные, так и российские оккупанты.