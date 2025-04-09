MONATIK неожиданно спел в новом стиле и разорвал Сеть дуэтом с рэпером OTOY

MONATIK и OTOY / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец MONATIK порадовал новой композицией, которая получила название I.D. (“Ідем Далі”).

Композиция вошла в альбом исполнителя “Вічно танцююча людина” и открыла его вторую часть. Трек посвящен стрит-культуре и уличным видам спорта. Спел Дмитрий Монатик его не сам, а в дуэте с OTOY. Когда певец создавал песню, то почувствовал, что именно рэпер удачно ее дополнит. Кстати, OTOY создал для I.D. свой авторский куплет.

“ID — это о той силе молодого тела и энергии духа, которая присутствует у каждого украинца, даже несмотря на самые тяжелые испытания. Именно эта работа и говорит о том, за что мы сегодня боремся. За собственное ID. Подвижное, вдохновенное, направленное идти вперед и только вперед. Открывать новое и помнить, на чом росли”, - делиться OTOY.

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MONATIK и OTOY / © пресс-служба MONATIK

Кстати, артисты даже успели представить клип на композицию. Режиссером видео стал Артем Григорян. Главные герои клипа — атлеты из сообщества Street Culture, которые представляют Украину на международной арене и Олимпийских играх в уличных видах спорта. Съемки проходили на территории урбан-парка ВДНХ — одной из ключевых площадок современной молодежной культуры в Киеве.

Для MONATIK эта работа имеет особое значение — именно с брейкинга, как части стрит-культуры, начался его творческий путь. I.D. — это личная мотивация исполнителя двигать украинскую молодежь вперед.

“У меня есть мой внутренний музыкальный I.D. Именно такие клипы в детстве мотивировали меня находить что-то здоровое и интересное, бежать каждый день на тренировки. Я мечтал о такой работе. Буду искренне рад, если она пригодится нашей молодежи, как мне когда-то. Я очень хочу, чтобы мои дети видели: уличная культура в Украине не только живая, но и развивается. Она — красивая, современная и разноцветная. А вдруг им захочется попробовать себя в ней?” – признается MONATIK.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер представила новую песню «Зірочка палай». Также артистка представила клип на композицию, в котором свела с ума сексапильного красавца.