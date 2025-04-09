Перцовая атака в Житомире: мужчина сбежал от ТЦК, применив баллончик против военных

Мужчина в Житомире распилил газ в военных ТЦК и скрылся / © ТСН.ua

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В Житомире утром 9 апреля 2025 года произошла конфликтная ситуация между представителями ТЦК и гражданином, сопровождавшимся на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Гражданина Щербатых (1999 г. р.) везли на военно-врачебную комиссию. В какой-то момент он достал перечный баллончик и распилил его в лицо водителю и военному.

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После атаки водитель остановил автомобиль во избежание ДТП. Этим воспользовался Щербатых – он стал убегать.

На попавшее в сеть видео зафиксирован момент, когда военные пытались его задержать, но не смогли – они еще не оправились от эффекта газа.

К месту вызвали следственно-оперативную группу, продолжаются следственные действия. В ТЦК призвали не распространять манипулятивную информацию, потому что все обстоятельства выясняются.

Дата публикации 16:57, 09.04.25 Количество просмотров 13 Мужчина в Житомире распилил газ в представителей ТЦК и скрылся

Напомним, украинские суды массово упраздняют штрафы от ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Все из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных.