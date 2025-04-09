- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Перцовая атака в Житомире: мужчина сбежал от ТЦК, применив баллончик против военных
Конфликт произошел утром на перекрестке улиц Гоголевской и Князей Острожских.
В Житомире утром 9 апреля 2025 года произошла конфликтная ситуация между представителями ТЦК и гражданином, сопровождавшимся на военно-врачебную комиссию (ВЛК).
Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.
Гражданина Щербатых (1999 г. р.) везли на военно-врачебную комиссию. В какой-то момент он достал перечный баллончик и распилил его в лицо водителю и военному.
После атаки водитель остановил автомобиль во избежание ДТП. Этим воспользовался Щербатых – он стал убегать.
На попавшее в сеть видео зафиксирован момент, когда военные пытались его задержать, но не смогли – они еще не оправились от эффекта газа.
К месту вызвали следственно-оперативную группу, продолжаются следственные действия. В ТЦК призвали не распространять манипулятивную информацию, потому что все обстоятельства выясняются.
Напомним, украинские суды массово упраздняют штрафы от ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Все из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных.