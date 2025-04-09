ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
233
Время на прочтение
1 мин

Перцовая атака в Житомире: мужчина сбежал от ТЦК, применив баллончик против военных

Конфликт произошел утром на перекрестке улиц Гоголевской и Князей Острожских.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Мужчина в Житомире распилил газ в военных ТЦК и скрылся

Мужчина в Житомире распилил газ в военных ТЦК и скрылся / © ТСН.ua

В Житомире утром 9 апреля 2025 года произошла конфликтная ситуация между представителями ТЦК и гражданином, сопровождавшимся на военно-врачебную комиссию (ВЛК).

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Гражданина Щербатых (1999 г. р.) везли на военно-врачебную комиссию. В какой-то момент он достал перечный баллончик и распилил его в лицо водителю и военному.

После атаки водитель остановил автомобиль во избежание ДТП. Этим воспользовался Щербатых – он стал убегать.

На попавшее в сеть видео зафиксирован момент, когда военные пытались его задержать, но не смогли – они еще не оправились от эффекта газа.

К месту вызвали следственно-оперативную группу, продолжаются следственные действия. В ТЦК призвали не распространять манипулятивную информацию, потому что все обстоятельства выясняются.

Напомним, украинские суды массово упраздняют штрафы от ТЦК и СП за нарушение правил военного учета. Все из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
233
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie