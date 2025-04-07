ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Франція спрямовує стратегічні зусилля на допомогу Україні

Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Прапор Франції

Прапор Франції / © Associated Press

У новому геополітичному контексті підтримка України визначена як пріоритетна для Франції, тому країна у 2025 переорієнтовує свої стратегічні орієнтири на розвиток міжнародного партнерства, яке відповідає її цінностям, та допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств при президентові Франції, оприлюдненому напередодні ввечері, - пише Укрінформ.

Тоді, коли основні партнери віддаляються, Франція разом зі своїми європейськими союзниками продовжуватиме говорити «сильним голосом» на міжнародній арені.

“Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів, зокрема, через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у величезній підтримці”, - наголошується в документі.

Нові стратегічні орієнтири були предметом консультацій з громадянським суспільством та бізнесом і мають бути запроваджені до червня.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie