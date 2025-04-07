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Франція спрямовує стратегічні зусилля на допомогу Україні
Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів.
У новому геополітичному контексті підтримка України визначена як пріоритетна для Франції, тому країна у 2025 переорієнтовує свої стратегічні орієнтири на розвиток міжнародного партнерства, яке відповідає її цінностям, та допомогу тим, хто найбільше її потребує.
Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств при президентові Франції, оприлюдненому напередодні ввечері, - пише Укрінформ.
Тоді, коли основні партнери віддаляються, Франція разом зі своїми європейськими союзниками продовжуватиме говорити «сильним голосом» на міжнародній арені.
“Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів, зокрема, через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у величезній підтримці”, - наголошується в документі.
Нові стратегічні орієнтири були предметом консультацій з громадянським суспільством та бізнесом і мають бути запроваджені до червня.
Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії.