Франція спрямовує стратегічні зусилля на допомогу Україні

Прапор Франції / © Associated Press

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У новому геополітичному контексті підтримка України визначена як пріоритетна для Франції, тому країна у 2025 переорієнтовує свої стратегічні орієнтири на розвиток міжнародного партнерства, яке відповідає її цінностям, та допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Про це йдеться у рішенні Ради з міжнародних партнерств при президентові Франції, оприлюдненому напередодні ввечері, - пише Укрінформ.

Тоді, коли основні партнери віддаляються, Франція разом зі своїми європейськими союзниками продовжуватиме говорити «сильним голосом» на міжнародній арені.

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“Франція приділяє особливу увагу країнам, що постраждали від криз і конфліктів, зокрема, через гуманітарні та відновлювальні заходи, а також через підтримку макрофінансової стабілізації. З огляду на пряму загрозу, що нависла над Європою, Франція підтверджує, що Україна вважається пріоритетом у величезній підтримці”, - наголошується в документі.

Нові стратегічні орієнтири були предметом консультацій з громадянським суспільством та бізнесом і мають бути запроваджені до червня.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон натякнув, коли можуть використати заморожені активи Росії.