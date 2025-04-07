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На Волині таксист пропонував пасажирці секс: як його покарали
Лучанка викликала авто і ледве не потрапила в халепу.
У Луцьку таксист запропонував пасажирці інтим.
Про це пише ІА “Волинські новини”.
У матеріалах справи, що надійшли до суду з управління патрульної поліції області, вказувалося, що інцидент стався 18 січня.
Близько 8 ранку на вулиці Воїнів-афганців таксист служби Bolt Юрій Ш. вчинив проти бажання пасажирки образливі дії сексуального характеру, а саме — робив непристойні коментарі щодо її зовнішності, пропонував послуги інтимного характеру.Жінка викликала патрульних, які склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП (сексуальне домагання). У письмовій заяві Юрій Ш. визнав вину.
Луцький міськрайонний суд розглянув усі докази у справі та оштрафував чоловіка на 1360 гривень. Крім того, лучанина зобов’язали сплатити 605 гривень у дохід держави.
Нагадаємо, що раніше у Києві таксист вилаявся на клієнтку та вхопив її за лице. Цей випадок трапився з координаторкою акції на підтримку полонених у Чернігові та Рівному Іванною Грищенко.