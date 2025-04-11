Украину накрыла сильная магнитная буря

Магнитная буря. / © Credits

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В пятницу, 11 апреля, ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Это желтый уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

Почти с начала этого месяца мощные магнитные бури. Солнечная активность не опускалась ниже красного уровня. Хотя, по прогнозам специалистов, в некоторые дни должен быть желтый уровень опасности. Впрочем, этого не вышло.

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Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.