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Украину накрыла сильная магнитная буря
Активность солнца высока с начала апреля.
В пятницу, 11 апреля, ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Это желтый уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.
Об этом стало известно из данных meteoagent.
Почти с начала этого месяца мощные магнитные бури. Солнечная активность не опускалась ниже красного уровня. Хотя, по прогнозам специалистов, в некоторые дни должен быть желтый уровень опасности. Впрочем, этого не вышло.
Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.