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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
224
Время на прочтение
1 мин

Украину накрыла сильная магнитная буря

Активность солнца высока с начала апреля.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

В пятницу, 11 апреля, ожидается сильная солнечная активность с К-индексом 5. Это желтый уровень, соответствующий мощным магнитным бурям.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

Почти с начала этого месяца мощные магнитные бури. Солнечная активность не опускалась ниже красного уровня. Хотя, по прогнозам специалистов, в некоторые дни должен быть желтый уровень опасности. Впрочем, этого не вышло.

Напомним, медик рассказал, как легче переносить магнитные бури. Ведь солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли, и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.

Дата публикации
Количество просмотров
224
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