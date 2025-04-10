- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Сильный мокрый снег и ветер: где будет бурлит ненастье 11 апреля
Синоптик обещает, что до тепла осталось немножко.
В пятницу, 11 апреля, в Украине сохранится холодная погода. Циклон Aribert приведет к сильному мокрому снегу и дождю и шторму.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Ночью почти во всех областях будут держаться заморозки от 0 до 4°. Только на юго-востоке будет +2-4°. Тем временем днем самой высокой ожидается температура на востоке - 5-11° тепла. В центральной части от +3 ° до +8 °. На севере столбики термометра покажут +3-6°. В южной части +2-5°. Холоднее всего 11 апреля будет в западных областях - от +1° до +5°.
"Неблагоприятные погодные условия будут завтра в южной части Украины. Влажная погода с мокрым снегом ожидается в западных областях и кое-где в центральной части. На остальной территории - без существенных осадков", - подчеркнула Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 11 апреля осадков не ожидается. Ночью 0-2°. Днем потеплеет до +3-5°.
По словам синоптика, 12 апреля станет переходным днем, потому что появится тенденция к потеплению. На Вербное воскресенье практически повсеместно в Украине предполагается 12-17° тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали, потеплеет ли в Украине в Вербное воскресенье, 13 апреля.