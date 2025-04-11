Враг продвинулся в Донецкой области — DeepState

Ситуация на фронте / © Associated Press

Реклама

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенный пункт Александрополь, что в Донецкой области .

Об этом говорится в сообщении DeepState .

Кроме того, аналитики сообщили о продвижении врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка и Успеновка.

Реклама

"Враг оккупировал Александрополь, а также продвинулся у Новобахмутовки и в Успеновке", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что штурмовые действия противника в конце марта достигли максимальной интенсивности в течение текущего года .

Мы ранее информировали, что российские войска усилили боевые действия почти на всей линии столкновения , что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.