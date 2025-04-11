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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
216
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Ворог просунувся на Донеччині — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © Associated Press

Протяги минулої доби російські загарбники окупували населений пункт Олександропіль, що у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Крім того, аналітики повідомили про просування ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Успенівка.

"Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.

Ми раніше інформували, що російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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