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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині — DeepState
Російські загарбники продовжують атакувати позиції сил оборони.
Протяги минулої доби російські загарбники окупували населений пункт Олександропіль, що у Донецькій області.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
Крім того, аналітики повідомили про просування ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка та Успенівка.
"Ворог окупував Олександропіль, а також просунувся біля Новобахмутівки та в Успенівці", - йдеться у повідомленні.
На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.
Раніше повідомлялося, що штурмові дії противника в кінці березня досягли максимальної інтенсивності протягом поточного року.
Ми раніше інформували, що російські війська посилили бойові дії майже на всій лінії зіткнення, що може свідчити про початок нового етапу наступу.