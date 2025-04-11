Тарифне протистояння США та Китаю / © Associated Press

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Китай зараз не готовий до відкритого протистояння зі Сполученими Штатами, тому сторони почнуть переговори, щоб врегулювати питання з тарифами.

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

Він заявив, що Трампу вдалося домогтися певних результатів, коли він почав грати методами бізнесу на глобальному рівні.

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«Він вже на 50% своїх цілей досяг. А потім ще буде його зустріч зі Сі Цзіньпінем, тоді ми взагалі дуже здивуємося результату. А те, що зруйнована система, яка будувалася десятиліттями, підірвана довіра до США, то це не хвилює нинішню адміністрацію Білого дома. Адже вони хочуть досягти короткострокових результатів», — зауважив дипломат.

Він зазначив, що багато країн світу використовують подібні заяви та методи. Навіть в Україні був період «швидких рішень», оскільки такий стиль нового політичного періоду. Наразі у Дональда Трампа є інструментарій, якого він не мав у 2017 році, бо тоді він робив те ж саме.

«Єдине питання — що далі буде з боку Китаю? Бо з обох сторін звучать слова „щоб поважали“. Зараз відбувається холодна торговельна війна, припиняється постачання товарів через введення тарифів. Митні тарифи для Китаю з боку США тепер становлять 145%, і це мита не для регулювання тарифів. Бо торгівля при цьому припиняється і йде перехід до фази протистояння. З Китаєм це є дуже небезпечним, тому що може закінчитися реальним, гарячим протистоянням. Єдине, що зараз Китай до цього не готовий, тому, скоріш за все, після таких зіткнень будуть перемовини», — резюмував Валерій Чалий.

Раніше повідомлялося, що США вирішили зупинити світову торгову війну, але не проти Китаю.

Ми раніше інформували, що компанія Apple організувала авіаперевезення близько 600 тонн смартфонів iPhone зі своїх заводів в Індії до США, намагаючись уникнути дії нових американських мит.