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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 квітня: кого та як вітати з іменинами

11 квітня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 квітня, день ангела

Який сьогодні, 11 квітня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 квітня

11 квітня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Петра, Юхима, Якова.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим, але неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі, добрим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві слухняний, ввічливий. В дорослому віці стає прямолінійним, дружелюбним.

Юхим — давньогрецьке походження, означає “благочестивий”. В дитинстві ніжний, вразливий. В дорослому віці стає сентиментальним, досягає успіху в будь-якій сфері.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятам”. В дитинстві любить, коли на нього звертають увагу. В дорослому віці стає добрим, дружелюбним.

День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 11 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і підказуючи правильний шлях. Хай життя твоє буде сповнене світла, любові, гармонії й щирих людей!

***

У цей особливий день бажаю тобі легкості на серці, яскравих митей і натхнення в кожному кроці. Нехай твій ангел-охоронець ніжно вкриває тебе своїми крилами й допомагає втілювати найзаповітніші мрії.

***

З Днем ангела! Нехай твій особистий небесний охоронець не дрімає, навіть коли ти вирішиш трохи пустувати. Бажаю радості, сміливих задумів, трохи чарів і багато добра навколо!

***

Вітаю з Днем твого небесного покровителя! Нехай Господь кріпить твої сили, дарує віру, надію та любов, а святий, чиє ім’я ти носиш, допомагає тобі духовно зростати й залишатися на шляху світла.

***

З Днем ангела тебе! Дуже ціную тебе як людину — щиру, добру й світлу. Нехай твоє серце завжди знає, що ти не один: твій янгол поряд. Бажаю радості, тепла й щоденних приводів для вдячності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
64
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