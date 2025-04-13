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Рецепт шоколадного печива
Смачна домашня випічка з найпростіших і найдоступніших інгредієнтів.
До складу тіста входять какао, вершкове масло, яйця, цукор, розпушувач і борошно, завдяки яким печиво виходить із тріщинками та шоколадним смаком.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 130 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- масло вершкове
- 60 г
- цукор
- 140 г
- какао-порошок
- 50 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- цукор ванільний
- 10 г
- пудра цукрова
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- сіль
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У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішайте лопаткою до утворення однорідної маси.
Додайте яйця, просіяне через сито какао та ще раз перемішайте.
Всипте в борошно розпушувач, просійте через сито, додайте частинами в тісто і швидко його замісіть, потім загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на одну годину.
З тіста зробіть невеликі кульки, обваляйте їх у цукровій пудрі та викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
Готове охололе печиво викладіть на блюдо і подайте до столу.
Поради:
Замість лопатки можна скористатися міксером.
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