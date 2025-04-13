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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Рецепт шоколадного печива

Смачна домашня випічка з найпростіших і найдоступніших інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
405 ккал
Шоколадне печиво

Шоколадне печиво / © Associated Press

До складу тіста входять какао, вершкове масло, яйця, цукор, розпушувач і борошно, завдяки яким печиво виходить із тріщинками та шоколадним смаком.

Інгредієнти

борошно пшеничне
130 г
яйця курячі
2 шт.
масло вершкове
60 г
цукор
140 г
какао-порошок
50 г
розпушувач
1 ч. л.
цукор ванільний
10 г
пудра цукрова
сіль

  1. У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішайте лопаткою до утворення однорідної маси.

  2. Додайте яйця, просіяне через сито какао та ще раз перемішайте.

  3. Всипте в борошно розпушувач, просійте через сито, додайте частинами в тісто і швидко його замісіть, потім загорніть у харчову плівку та покладіть до холодильника на одну годину.

  4. З тіста зробіть невеликі кульки, обваляйте їх у цукровій пудрі та викладіть на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

  6. Готове охололе печиво викладіть на блюдо і подайте до столу.

Поради:

  • Замість лопатки можна скористатися міксером.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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