Пять ошибок, которые "убивают" автомобильные двигатели

Все конструкторы автомобилей стараются создать надежные и мощные моторы. Но даже самые лучшие из них беззащитны перед ошибками автовладельцев или неквалифицированных авторемонтников. Впрочем, опытный автомеханик предупредил, чего нельзя делать, если вы не хотите преждевременно "убить" двигатель своего авто.

Об этом пишет SUV News.

Не допускайте перегрева двигателя

Одна из самых распространенных причин фатальных поломок двигателя – его перегрев. Если температура деталей двигателя превысит критическую, металл начнет деформироваться. Поршни расширятся и буквально начнут царапать цилиндры, а смазка изменит свои свойства и не сможет выполнять свою защитную функцию.

Чтобы избежать перегрева мотора, необходимо следить за состоянием радиатора, исправностью термостата и уровнем охлаждающей жидкости и своевременно ее доливать. Кроме того, во время движения автомобиля следует обращать внимание на датчик температуры двигателя. Если вдруг температура начала быстро расти и приблизилась к красной отметке, необходимо немедленно остановить автомобиль и выяснить причину.

Важно! Если в автомобиле произошла поломка, вызывающая перегрев двигателя, дальнейшее движение крайне нежелательно, так как это может значительно масштабировать неисправности. На ремонт такой автомобиль необходимо транспортировать либо на эвакуаторе, либо тянуть с выключенным двигателем на тросе.

Не используйте топливо низкого или неизвестного качества

Применение некачественного бензина приводит к излишней нагрузке на детали двигателя. Со временем это приводит к коррозии поршней и клапанов.

Если вы хотите, чтобы мотор вашего автомобиля как можно дольше не требовал ремонта, используйте вид топлива, рекомендованный производителем, а также заправляйтесь на проверенных АЗС.

Моторная смазка важнее топлива

Масло для двигателей играет, наверное, ключевую роль. Она смазывает все движущиеся части двигателя и уменьшает трение между ними. Современные моторные масла с присадками даже могут несколько компенсировать недостаточное качество топлива и следы коррозии деталей двигателя.

Использование низкокачественного масла или несвоевременная его замена часто становятся причиной быстрого износа клапанов и других важных деталей двигателя. Автомеханики рекомендуют строго соблюдать сроки замены масла, а также выбирать смазку с рекомендуемыми параметрами (зависят от типа мотора).

Важно! Нельзя смешивать масла разного типа. Поэтому сохраняйте информацию о том, какое масло залили в двигатель, любым удобным для вас способом.

Не игнорируйте необычные звуки в двигателе

Стук клапанов – это тревожный сигнал, который нельзя оставлять без внимания. Даже если вы не знаете, как именно "стучат клапана", вы можете услышать, что звук работы двигателя вашего автомобиля изменился. И это повод обратиться к специалистам и провести диагностику.

Если проигнорировать стук клапанов и не произвести своевременный ремонт, последствия могут быть значительно дороже. А вообще регулярная диагностика автомобиля позволяет избежать внезапных поломок, чаще всего возникающих в самый неудобный момент.

Найдите "своего" автомастера

Иногда ремонт автомобиля является причиной последующих поломок двигателя. Такие ситуации могут возникнуть, если мастер неправильно затянул какой-нибудь болт, использовал некачественные запчасти или неправильно отрегулировал системы автомобиля.

Поэтому важно выбирать сервис для ремонта или конкретного автомастера так же тщательно, как вы выбираете врача для себя. И как стоматолог, к которому вы ходите годами, знает все ваши зубы, так и в автосервисе, где вы постоянно ремонтируете автомобиль, будут знать все его слабые места и смогут быстрее найти и устранить проблему.

Поэтому регулярно делайте техническое обслуживание автомобиля и используйте качественные расходники, чтобы избежать критических поломок и дорогостоящего ремонта.

Напомним, вождение авто с изношенными шинами значительно повышает риск аварийных ситуаций. Именно поэтому регулярная проверка состояния шин крайне важна, ведь некоторые повреждения могут быть незаметными. Существует 5 признаков критического износа шин, являющихся сигналом для их замены.

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