Когда время заменить шины: 5 признаков критического износа

Следует помнить, что автомобильные шины – это расходный материал, у котрого есть свой ресурс.

Управление автомобилем с изношенными шинами значительно повышает риск аварийных ситуаций. Именно поэтому регулярная проверка состояния шин крайне важна, ведь некоторые повреждения могут быть незаметными на первый взгляд.

Об этом пишет Uamotors.

Следует помнить, что автомобильные шины – это расходный материал, у которого есть свой ресурс. Из-за постоянных нагрузок, погодных условий и механических повреждений их состояние может ухудшиться раньше, чем предусмотрено производителем. Чем быстрее водитель заметит признаки критического износа, тем больше шансов избежать неприятностей на дороге.

К тому же использование шин с недостаточной глубиной протектора может привести не только к потере управляемости, но и к штрафу. По правилам, минимальная глубина протектора для зимних шин должна быть не менее 4 мм, а для летних – 1,6 мм.

Признаки износа шин, которые нельзя игнорировать

Износ шин может быть неравномерным, поэтому следует регулярно проверять их по всей поверхности. Вот несколько основных признаков, свидетельствующих о необходимости замены:

Чрезмерное стирание протектора. Если глубина рисунка не соответствует нормам, то шины следует заменить.

Видимый корд. Если в некоторых местах появились нити или металлические элементы каркаса, шина опасна для использования.

Грыжи и выпуклости. Они свидетельствуют о повреждении каркаса и могут привести к разрыву шины во время движения.

Трещины и микроповреждения. С возрастом резина теряет эластичность, что может привести к ее растрескиванию и дальнейшему разрушению.

Изношенные индикаторы на шине. Некоторые производители встраивают специальные полоски в глубокие слои протектора, которые становятся видимыми при критическом износе – это четкий сигнал для замены.

Чтобы избежать опасности на дороге, проверяйте состояние шин регулярно и не откладывайте их замену.

Напомним, ранее сообщалось о рекомендациях для водителей по поводу того, когда следует менять зимние шины на летние.