Как правильно "переобувать" авто: советы водителям

Переход на летнюю резину – это не просто сезонная необходимость, а важный аспект безопасности на дороге.
Каждый автомобилист стремится обеспечить безопасность вождения и правильно определить время сезонной замены шин. Важно успеть переобут автомобиль в момент, когда погода уже не меняется каждый день, а характеристики шин остаются эффективными.
Об этом пишет NV.
Зачем менять шины
Зимние и летние шины имеют разные характеристики. Зимние изготовлены из более мягкой резины, что обеспечивает гибкость в холодное время, но при повышении температуры они быстро изнашиваются. Летняя резина, напротив, более устойчива к жаре и обеспечивает лучшее сцепление.
Когда менять резину
Летние шины эффективны при температуре от +8°C, в то время как зимние можно использовать до +10°C. Оптимальный момент для замены – когда температура стабильно удерживается на уровне 6–7°C. В марте часто бывают холода, поэтому спешить не стоит.
Законодательство разрешает использовать летнюю резину с 31 марта по 1 декабря, а шипованную – с 16 апреля по 30 сентября при отсутствии зимних условий.
Как самостоятельно переставить шины на летние
- Примените ручной тормоз.
- Ослабьте колесные болты на вполоборота, когда автомобиль еще стоит на земле.
- Поднимите автомобиль.
- Используйте блоки паллет, рассчитанные на вес автомобиля.
- Ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты.
- Смажьте колесные болты перед закручиванием их назад.
- Установите новые шины.
- Снимите блоки поддонов и опустите автомобиль.
- Проверьте колесные болты динамометрическим ключом.
Глубина протектора
Летние шины должны иметь протектор не менее 1,6 мм, но для безопасности рекомендуется 3 мм. Шины с большим протектором лучше устанавливать на заднюю ось.
Можно ли ездить на зимних шинах летом
Езда на зимней резине летом опасна, неэкономична и не экологична. Они ухудшают сцепление, увеличивают тормозной путь и быстро изнашиваются, а также повышают расход топлива. Летние шины лучше адаптированы к жаркой погоде и обеспечивают лучшую управляемость.
Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа за ПДД.
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