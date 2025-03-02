Как правильно "переобувать" авто: советы водителям

Переход на летнюю резину – это не просто сезонная необходимость, а важный аспект безопасности на дороге.

Каждый автомобилист стремится обеспечить безопасность вождения и правильно определить время сезонной замены шин. Важно успеть переобут автомобиль в момент, когда погода уже не меняется каждый день, а характеристики шин остаются эффективными.

Об этом пишет NV.

Зачем менять шины

Зимние и летние шины имеют разные характеристики. Зимние изготовлены из более мягкой резины, что обеспечивает гибкость в холодное время, но при повышении температуры они быстро изнашиваются. Летняя резина, напротив, более устойчива к жаре и обеспечивает лучшее сцепление.

Когда менять резину

Летние шины эффективны при температуре от +8°C, в то время как зимние можно использовать до +10°C. Оптимальный момент для замены – когда температура стабильно удерживается на уровне 6–7°C. В марте часто бывают холода, поэтому спешить не стоит.

Законодательство разрешает использовать летнюю резину с 31 марта по 1 декабря, а шипованную – с 16 апреля по 30 сентября при отсутствии зимних условий.

Как самостоятельно переставить шины на летние

Примените ручной тормоз.

Ослабьте колесные болты на вполоборота, когда автомобиль еще стоит на земле.

Поднимите автомобиль.

Используйте блоки паллет, рассчитанные на вес автомобиля.

Ослабьте колеса и полностью открутите колесные болты.

Смажьте колесные болты перед закручиванием их назад.

Установите новые шины.

Снимите блоки поддонов и опустите автомобиль.

Проверьте колесные болты динамометрическим ключом.

Глубина протектора

Летние шины должны иметь протектор не менее 1,6 мм, но для безопасности рекомендуется 3 мм. Шины с большим протектором лучше устанавливать на заднюю ось.

Можно ли ездить на зимних шинах летом

Езда на зимней резине летом опасна, неэкономична и не экологична. Они ухудшают сцепление, увеличивают тормозной путь и быстро изнашиваются, а также повышают расход топлива. Летние шины лучше адаптированы к жаркой погоде и обеспечивают лучшую управляемость.

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа за ПДД.

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