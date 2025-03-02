Трамп одержим Нобелевской премией мира – Аxios

Президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, а потому пытается прекратить боевые действия, давя только на Украину.

Президент США Дональд Трамп на протяжении многих лет был одержим властью, местью своим врагам и получением Нобелевской премии мира.

Об этом пишет издание Аxios.

Издание отмечает, что сейчас администрация Трампа агрессивно подталкивает его к Нобелевской премии. Это было подтекстом пятничного спора в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговоры о премии все чаще определяют, как представители администрации говорят о президенте в то время, когда он стремится прекратить боевые действия в Украине и секторе Газа.

Министр финансов Скотт Бессент заявил в феврале в интервью Fox News, что Трамп заслуживает Нобелевской премии за свою работу, направленную на прекращение российско-украинской войны.

"Если бы ее присуждали справедливо, я думаю, что через год он должен ее получить, исходя из того, что я видел", — сказал Бессент.

На прошлой неделе представитель штата Нью-Йорк Элис Стефаник использовала свое выступление на Конференции консервативного политического действия (CPAC), чтобы призвать Трампа получить Нобелевскую премию. Министр внутренних дел Даг Бергам и советник по национальной безопасности Майк Уолтц также сделали заявления об этом.

Возможность Трампа получить Нобелевскую премию будет в значительной степени зависеть от того, сможет ли он прекратить боевые действия в Украине.

Но встреча в пятницу, которая завершилась тем, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома и привела в ужас европейских союзников США, может внести серьезные коррективы в эту ситуацию.

"Трамп стремится получить Нобелевскую премию, но еще до пятничного телевизионного поединка он сомневался, что присуждающий ее комитет, а его назначает норвежский парламент, когда-нибудь даст ему ее", – говорится в материале издания.

Трамп даже критиковал нобелевский комитет за то, что эту премию ранее получил Барак Обама. Трампа несколько раз номинировали на Нобелевскую премию во время его предыдущего президентства, в том числе норвежский политик Кристиан Тюбринг-Гьеде и шведский политический деятель Магнус Якобссон во время его первого срока. Но американский политик ее так и не получил. Впоследствии его снова номинировали, однако Трамп снова ничего не получил.

Во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в прошлом месяце журналист спросил Трампа, надеется ли он получить Нобелевскую премию мира, если поможет прекратить войну в Газе.

"Я заслуживаю ее, но мне ее никогда не дадут", — сказал американский президент.

В этом году Трамп снова номинирован на премию. Анат Алон-Бек, профессор юридического факультета Университета Кейс Вестерн Резерв, родившийся в Израиле, в прошлом месяце подал в Нобелевский комитет письмо в поддержку Трампа.

В номинации Алон-Бека, поданной незадолго до 31 января, утверждалось, что Трамп должен получить Нобелевскую премию за его работу по обеспечению мирного соглашения на Ближнем Востоке.

Белый дом не прокомментировал стремление Трампа получить Нобелевскую премию. Но его советники и другие близкие к его команде считают, что его шансы на Нобелевскую премию возрастут, если он поможет прекратить войну в Газе и заключит мирное соглашение между Саудовской Аравией и Израилем, которое также будет предусматривать прорыв в создании палестинского государства.

Критики внешней политики Трампа говорят, что он не заслуживает Нобелевской премии, поскольку неясно, достигнет ли он длительного мира на Ближнем Востоке или между Украиной и Россией.

"Очевидная приверженность Трампа России за счет Украины и НАТО также может сильно повлиять на норвежское жюри", – сказал Джон Болтон, который был советником по национальной безопасности во время первого срока Трампа, а сейчас является критиком президента.

Напомним, после спора между президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома глава Украины Владимир Зеленский дал интервью для американского вещателя.

В то же время, Дональд Трамп после эмоциональной дискуссии с украинским президентом заявил, что Владимир Зеленский может "вернуться, когда будет готов к миру".

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