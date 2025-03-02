Президент США Дональд Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру, а тому намагається припинити бойові дії, тиснучи лише на Україну.

Президент США Дональд Трамп протягом багатьох років був одержимий владою, помстою своїм ворогам і отриманням Нобелівської премії миру.

Про це пише видання Аxios.

Видання зазначає, що зараз адміністрація Трампа агресивно підштовхує його до Нобелівської премії. Це було підтекстом п'ятничної суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмови про премію все частіше визначають те, як представники адміністрації говорять про президента в той час, коли він прагне припинити бойові дії в Україні та секторі Газа.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив у лютому в інтерв'ю Fox News, що Трамп заслуговує на Нобелівську премію за свою роботу, спрямовану на припинення російсько-української війни.

"Якби її присуджували справедливо, я думаю, що через рік він мав би її отримати, виходячи з того, що я бачив", - сказав Бессент.

Минулого тижня представник штату Нью-Йорк Еліс Стефанік використала свій виступ на Конференції консервативної політичної дії (CPAC), щоб підтримати Трампа і той зміг отримати Нобелівську премію. Міністр внутрішніх справ Даг Бергам і радник з питань національної безпеки Майк Волтц також зробили заяви про це.

Можливість Трампа отримати Нобелівську премію значною мірою залежатиме від того, чи зможе він припинити бойові дії в Україні.

Але зустріч у п'ятницю, яка завершилася тим, що Трамп вигнав Зеленського з Білого дому, і привела в жах європейських союзників США, може внести серйозні корективи в цю ситуацію.

"Трамп прагне отримати Нобелівську премію, але ще до п'ятничного телевізійного поєдинку він сумнівався, що комітет, який присуджує її - а його призначає норвезький парламент - коли-небудь дасть йому її", - йдеться у матеріалі видання.

Трамп навіть критикував нобелівський комітет за те, що раніше цю премію отримав Барак Обама. Трампа кілька разів номінували на Нобелівську премію під час його попереднього президентства, в тому числі норвезький політик Крістіан Тюбрінг-Г'єдде і шведський політичний діяч Магнус Якобссон під час його першого терміну. Але американський політик її так і не отримав. Згодом його знову номінували, проте Трамп вкотре нічого не отримав.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху минулого місяця журналіст запитав Трампа, чи сподівається він отримати Нобелівську премію миру, якщо допоможе припинити війну в Газі.

"Я заслуговую на неї, але мені її ніколи не дадуть", - сказав американський президент.

Цього року Трамп знову номінований на премію. Анат Алон-Бек, професор юридичного факультету Університету Кейс Вестерн Резерв, який народився в Ізраїлі, минулого місяця подав до Нобелівського комітету лист на підтримку Трампа.

У номінації Алон-Бека, поданій незадовго до 31 січня, стверджувалося, що Трамп повинен отримати Нобелівську премію за його роботу над забезпеченням мирної угоди на Близькому Сході.

Білий дім не прокоментував прагнення Трампа отримати Нобелівську премію ми. Але його радники та інші близькі до його команди вважають, що його шанси на Нобелівську премію зростуть, якщо він допоможе припинити війну в Газі та укладе мирну угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка також передбачатиме прорив у створенні палестинської держави.

Критики зовнішньої політики Трампа кажуть, що він не заслуговує на Нобелівську премію, оскільки неясно, чи досягне він тривалого миру на Близькому Сході або між Україною та Росією.

"Очевидна прихильність Трампа до Росії за рахунок України і НАТО також може сильно вплинути на норвезьке журі", - сказав Джон Болтон, який був радником з національної безпеки під час першого терміну Трампа, а зараз є критиком президента.

Нагадаємо, після суперечки між президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому глава України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника.

Водночас Дональд Трамп після емоційної дискусії з українським президентом заявив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".

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