Мэлони пообщалась с Трампом накануне встречи с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони 1 марта 2025 года разговаривала по телефону с президентом США Дональдом Трампом, в частности, учитывая ее предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает сайт итальянского правительства.

С украинским президентом она встретится в Лондоне.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в пятницу, 28 февраля, заявила, что Италия выступит с предложением провести немедленный саммит с участием США, европейских стран и других союзников, чтобы обсудить, "как справляться с серьезными вызовами современности, начиная с Украины".