Почему не стоит ездить с почти пустым баком: эксперты рассказали об опасности

Пустой бак чревато не только остановкой на дороге, но и поломкой важных компонентов автомобиля.

Водители, откладывающие заправку до последнего, могут экономить время, но они также повышают вероятность дорогих поломок. Минимум горючего в баке достаточно, чтобы привести к серьезным поломкам, которые стоят больше, чем лишний заезд на АЗС.

Об этом пишет издание "Автотема".

Езда на автомобиле с почти пустым баком может привести к серьезным поломкам, которые обойдутся вам в значительные средства. Прежде всего, это касается топливного насоса, отвечающего за подачу топлива в двигатель.

Насос работает, погруженный в жидкость, которая не только питает его, но и охлаждает. Когда в баке остаются только минимальные остатки горючего, насос начинает перегреваться, что значительно сокращает его ресурс и может привести к поломке. Заменить топливный насос – это дорогое удовольствие, и порой его ремонт обходится дороже самой заправки.

Кроме того, во время езды с низким уровнем горючего есть риск того, что в топливную систему попадет мусор, накопившийся на дне бака. Это может привести к засорению фильтров, форсунок и даже к серьезным поломкам двигателя.

Расходы на ремонт могут быть значительными, поэтому важно регулярно заправляться, а не ждать, пока уровень горючего станет критически низким. Эксперты рекомендуют не позволять уровню горючего опускаться ниже четверти бака, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего авто.

Напомним, в Украине изменили некоторые правила для водителей. Нововведения вступят в силу через шесть месяцев. Более того, новые изменения произошли и в правилах оформления ДТП. В свою очередь, юристы рассказали, как избежать штрафа за ПДД.

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