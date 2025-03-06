Смена зимних шин: почему водителям весной лучше не спешить

Зима не сдается так сразу и имеет привычку возвращаться, хотя и не надолго. Зимние шины не будут большой проблемой в теплые дни – по крайней мере лучше с ними на теплой дороге, чем с летними – на морозе.

Буквально на прошлой неделе нам дышал морозом в лицо месяц февраль, а сегодня нужно кондиционер в машине включать – весна! Почему в такой ситуации водителям не стоит спешить с изменением шин на летние, рассказали эксперты.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Глобальное потепление влияет на принципы сезонной переобувки. Если раньше автомобилистам весной советовали переобуваться, когда среднесуточная температура будет несколько дней держаться на уровне +7-8 градусов С, то теперь такой подход стал некорректным. Потому что при тех же средних градусах теперь днем может быть +15С, а ночью 0+1С.

Как ведет себя "зима" на теплом асфальте

Отметим, что принципиальных отличий у зимних шин от летних две: морозостойкая резиновая смесь протектора и его рисунок. На теплом асфальте мягкая резина зимних шин становится еще более мягкой и начинает усложнять управление. Горячая зимняя покрышка хуже держится асфальта и при малейшей нагрузке переходит в скольжение. Даже неопытный водитель поймет, что с колесами что-то не так, когда на теплом асфальте обычное торможение вдруг сопровождается писком и юзом.

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Кроме того, зимний рисунок протектора, имея глубокую нарезку, многочисленные ламели и широкие дорожки между блоками, не способствует уверенному маневрированию.

Когда зимним шинам жарко

Так, эксперты по конструированию и производству шин определяют как приемлемую температуру для зимней резины не выше +8 градусов С. Однако не следует спешить переобуваться сразу, как только дневная температура установится на этом уровне. Потому что даже в нынешнем теплом марте нельзя наверняка знать, что ночью не выпадет снег или где-то в тени на дороге не появится лед. А резиновая смесь летних шин в таких ситуациях будет вести себя гораздо хуже, чем зимняя – на теплом асфальте.

Когда переобуваться весной

Следовательно, следует понять, что в начале весны лучше несколько часов поездить на зимних колесах в условиях теплого дня, чем на летних – по снегу и льду. Поэтому в марте лучше не спешить и дождаться, пока установится стабильная плюсовая температура в нужных пределах – на уровне +7+8С.

Более удобным для многих водителей, вероятно, будет вариант подстроить свою шинную политику под свое расписание пользования машиной. К примеру, если вы ездите на машине по более или менее четкому графику – скажем, только днем или, наоборот, рано утром и поздно вечером, можно будет учесть эту специфику при смене шин. То есть для "дневной" машины, катающейся уже теплым асфальтом, можно смело иметь на колесах летние шины. А поскольку ночью и утром еще вполне возможны заморозки (даже не важно, образуют они на дороге скользкие участки или нет), то на машине для раннего выезда из дома и позднего возвращения можно еще на время оставить зимние колеса.

Поэтому не стоит спешить с переобуванием машины в первые теплые дни весны. Зима не сдается сразу и имеет привычку возвращаться, хотя и не надолго. Зимние шины не будут большой проблемой в теплые дни – по крайней мере лучше с ними на теплой дороге, чем с летними – на морозе.

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