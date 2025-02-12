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Тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо

Тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо

Тест на знание ПДД относительно поворота направо / Инфографика: Telegram-канал "За! Правилами"

Предлагаем вашему вниманию задачу на знание правил дорожного движения.

Водители на дорогах при выполнении поворотов должны пользоваться дорожными знаками, разметкой и сигналами светофоров. Обычно светофоры имеют преимущество над дорожными знаками, однако есть исключения из правил.

Условия задачи

В Telegram-канале "За! Правилами" предложили водителям пройти тест и определить, может ли изображенный на рисунке автомобиль совершить поворот направо.

Перед авто изображен красный сигнал светофора, содержащий дополнительную секцию с зеленой стрелочкой вправо и знак 3.22 "Поворот направо запрещен" на желтом фоне.

Варианты ответа

Следует определиться с одним из трех вариантов ответов:

  1. Поворот направо разрешается.
  2. Разрешается поворот после того, как на основной секции светофора загорится зеленый сигнал.
  3. Поворот направо запрещается.

Ответ на тестовое задание

Ответ на тест по ПДД / Инфографика: Telegram-канал
Ответ на тест по ПДД / Инфографика: Telegram-канал "За! Правилами"

Поворот направо в такой ситуации запрещается, поскольку в этом случае сигналы светофора не имеют преимущества над знаком запрета 3.22, не допускающим поворот направо. Таким образом, правильный ответ №3.

Напомним, эксперт назвал пробег, с которым лучше не покупать подержанный автомобиль.

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