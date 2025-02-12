Тест з ПДР: чи дозволено повернути праворуч

Водії на дорогах під час виконання поворотів мають послуговуватися дорожніми знаками, розміткою та сигналами світлофорів. Зазвичай світлофори мають перевагу над дорожніми знаками, проте є винятки з правил.

Умови задачі

У Telegram-каналі "За! Правилами" запропонували водіям пройти тест та визначити, чи може зображений на малюнку автомобіль здійснити поворот праворуч.

Перед авто зображено червоний сигнал світлофора, який містить додаткову секцію із зеленою стрілочкою праворуч та знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено" на жовтому фоні.

Варіанти відповіді

Потрібно визначитися з одним із трьох варіантів відповідей:

Поворот праворуч дозволяється. Дозволяється поворот після того, як на основній секції світлофора загориться зелений сигнал. Поворот праворуч забороняється.

Відповідь на тестове завдання

Відповідь на тест з ПДР / Інфографіка: Telegram-канал "За! Правилами"

Поворот праворуч у такій ситуації забороняється, оскільки у цьому випадку сигнали світлофора не мають переваги над знаком заборони 3.22, який не допускає повороту праворуч. Таким чином, правильна відповідь №3.

Нагадаємо, експерт назвав пробіг, з яким краще не купувати вживаний автомобіль.

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