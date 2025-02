Телефон взорвался в кармане женщины посреди супермаркета – фото

Посетительница магазина получила ожоги второй степени после того, как ее мобильный телефон взорвался в заднем кармане.

Об этом сообщает Need To Know.

Кадры камер видеонаблюдения показывают, как устройство загорелось, когда она разговаривала со своим мужем в проходе супермаркета. Пламя вырывалось из заднего кармана ее джинсов, когда она неистово бегала. Ее муж побежал за ней, чтобы потушить огонь, а шокированные очевидцы наблюдали за этим.

Матеус Суарес Лима позже рассказал местным СМИ, как его жена почувствовала тепло в кармане и, прежде чем она успела среагировать, загорелся мобильный телефон. Ее спина, ягодицы, кисти и руки были повреждены, а часть волос обгорела.

Телефон взорвался в кармане женщины / Фото: скриншот с видео

Матеус сказал, что он снял свою футболку и погасил ею огонь, а затем облил жену водой.

Пожарные прибыли на место происшествия, оказали молодой женщине первую помощь и отвезли ее в местную больницу в Анаполисе, северо-западнее Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Пожарные сообщили, что она получила ожоги первой и второй степеней.

По словам Матеуса, ей нужно будет пройти "процедуру выскабливания" травм: "Она очень травмирована. Я высказываюсь в основном для того, чтобы повысить осведомленность. У многих людей есть дети, и это очень опасно. Поэтому важно оставаться бдительными, потому что произошедшее с ней может произойти и с другими".

Женщина, имя которой не называется, приобрела телефон – Motorola Moto E32 – около года назад. Устройство, которое было приобретено новым и непосредственно в магазине, раньше не выходило из строя.

Представитель Motorola заявил: "Мы уже контактируем с клиенткой, чтобы выяснить детали инцидента и провести технический анализ устройства, являющегося важным шагом для определения причины. Компания предоставляет приоритет безопасности своих потребителей и подчеркивает, что все ее продукты тщательно разработаны и изготовлены по самым высоким стандартам качества, проходят тщательное тестирование для обеспечения безопасности".

