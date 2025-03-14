П'ять помилок, які "вбивають" автомобільні двигуни

Усі конструктори автомобілів прагнуть створити надійні та потужні мотори. Але навіть найкращі з них беззахисні перед помилками автовласників або некваліфікованих авторемонтників. Втім досвідчений автомеханік попередив, чого не можна робити, якщо ви не хочете передчасно"вбити" двигун свого авто.

Про це пише SUV News.

Не допускайте перегріву двигуна

Одна з найпоширеніших причин фатальних поламок двигуна – його перегрів. Якщо температура деталей мотора перевищить критичну, метал почне деформуватись. Поршні розширяться і буквально почнуть дряпати циліндри, а мастило змінить свої властивості й не зможе виконувати свою захисну функцію.

Щоб уникнути перегріву мотора, необхідно стежити за станом радіатора, справністю термостата та рівнем охолоджувальної рідини, і своєчасно її доливати. Крім того, під час руху автомобіля потрібно звертати увагу на датчик температури двигуна. Якщо раптом температура почала стрімко зростати та наблизилась до червоної позначки, необхідно негайно зупинити автомобіль і з'ясувати причину.

Важливо! Якщо в автомобілі сталася поламка, яка викликає перегрів двигуна, подальший рух є вкрай небажаним, адже це може значно масштабувати несправності. На ремонт таке авто необхідно транспортувати або на евакуаторі, або тягнути з вимкненим двигуном на тросі.

Не використовуйте паливо низької або невідомої якості

Застосування неякісного бензину спричиняє зайве навантаження на деталі двигуна. З часом це призводить до корозії поршнів і клапанів.

Якщо ви хочете, щоб мотор вашої автівки якомога довше не вимагав ремонту, використовуйте вид палива, рекомендований виробником, а також заправляйтеся на перевірених АЗС.

Моторне мастило важливіше за паливо

Олива для двигунів відіграє, напевно, ключову роль. Вона змащує всі рухомі частини мотора та зменшує тертя між ними. Сучасні моторні оливи з присадками навіть можуть дещо компенсувати недостатню якість палива та вже наявні сліди корозії деталей двигуна.

Натомість використання низькоякісної оливи чи несвоєчасна її заміна часто стають причиною швидкого зносу клапанів та інших важливих деталей двигуна. Автомеханіки рекомендують суворо дотримуватись термінів заміни оливи, а також обирати мастило з рекомендованими параметрами (залежать від типу мотора).

Важливо! Не можна змішувати мастила різного типу. Тому зберігайте інформацію про те, яку оливу залили у двигун у будь-який зручний для вас спосіб.

Не ігноруйте незвичні звуки у двигуні

Стукіт клапанів – це тривожний сигнал, який не можна залишати без уваги. Навіть якщо ви не знаєте, як саме "стукають клапани", ви можете почути, що звук роботи двигуна вашого автомобіля змінився. І це привід звернутись до фахівців і провести діагностику.

Якщо проігнорувати стукіт клапанів і не провести своєчасний ремонт, наслідки можуть бути значно дорожчими. А взагалі регулярна діагностика автомобіля дозволяє уникнути раптових поламок, які частіше за все виникають у найнезручніший момент.

Знайдіть "свого" автомайстра

Іноді ремонт автомобіля є причиною подальших поламок двигуна. Такі ситуації можуть виникнути, якщо майстер неправильно затягнув якийсь болт, використав неякісні запчастини або неправильно відрегулював системи автомобіля.

Тому важливо обирати сервіс для ремонту або конкретного автомайстра настільки ж ретельно, наскільки ви обираєте лікаря для себе. І так само як стоматолог, до якого ви ходите роками, знає всі ваші зуби, так і в автосервісі, де ви постійно ремонтуєте автомобіль, знатимуть усі його слабкі місця і зможуть швидше знайти та усунути проблему.

Тож регулярно робіть технічне обслуговування автомобіля та використовуйте якісні розхідники, щоб уникнути критичних поламок і дорогого ремонту.

Нагадаємо, керування авто зі зношеними шинами значно підвищує ризик аварійних ситуацій. Саме тому регулярна перевірка стану шин є вкрай важливою, адже деякі пошкодження можуть бути непомітними. Існує 5 ознак критичного зношування шин, які є сигналом для їх заміни.

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