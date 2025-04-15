Оккупантам приказали ускориться, но у них проблемы: Братчук о Херсонском направлении

Херсонская область / © www.instagram.com/lew_s_art

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Враг снова пытается высадиться на островах и создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег Херсонщины.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «Эспрессо».

«Если говорить о ходе боевых действий, то кардинальных изменений не произошло — враг продолжает проявлять активность. Единственное — несколько нарастило огненное присутствие как на Запорожском, так и на Приднепровском (то есть Херсонском) направлениях. Характерной и общей чертой для обоих направлений остается продолжение террора против гражданского населения», — отметил Братчук.

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По словам представителя Украинской добровольческой армии, на Запорожском направлении враг действует преимущественно на тактическом уровне.

«Это полоса ответственности 58-й общевойсковой армии русских оккупантов. Здесь ведут боевые действия российские десантники и мотострелковые подразделения. Враг пытается перегруппироваться, в частности, на Ореховском направлении. Гуляйпольское направление сейчас несколько активнее — туда подтягивают штурмовые группы с целью продвинуться на отдельных отрезках. Речь идет о населенных пунктах Малые Щербаки, Щербаки, Степное, Лобковое, где врага удалось остановить. Однако россияне постепенно привлекают механизированную компоненту — это уже стало отличительной чертой по всему фронту», — подчеркнул Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии также добавил, что Днепровское направление тоже активизировалось, хотя речь идет больше не о механизированной компоненте, а о штурмовых действиях на островах. Враг пытается снова высадиться, создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег.

«Очевидно, что такая задача перед ними стоит. Судя по всему, оккупанты получили приказ ускорить его выполнение, поскольку интенсивность боевых действий на этом направлении возросла. Враг активно использует плавсредства, уничтожаемые Силами обороны. оккупанты также пытаются высаживаться прямо на правый берег — такая активность фиксировалась на прошлой неделе, в частности в районе Садового. Традиционно на островах враг пытается атаковать, но испытывает огромные проблемы», — рассказал он.

И проблема, по словам Братчука, не только в том, кто сидит в Кремле, но и в том, что эвакуации нет.

«Очень многие 200-е остаются на островах, остаются и 300-е, которые впоследствии также превращаются в 200-х. Поэтому моральное состояние оккупационных войск остается низким. Однако они вынуждены идти в штурмы — потому что это россияне, которые по-прежнему готовы быть пушечным мясом», — резюмировал представитель Украинской добровольческой армии.

Ранее Братчук отмечал, что намерения форсировать Днепр в армии РФ остались, однако ресурса на это у них нет.