Могут ли россияне высадиться на правом берегу Херсонщины: Братчук оценил силы РФ

Братчук оценил угрозу для правого берега Херсонщины / © Associated Press

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Российские оккупанты терпят значительные потери на тренировках по форсированию Днепра в Херсонской области, сообщают партизаны движения «Атеш». Российских новобранцев отправляют туда из тренировочного лагеря в оккупированном Крыму для подготовки к штурмам днепровских островов вблизи Херсона.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает FREEДОМ.

«Что касается так называемой подготовки личного состава, очевидно, для РФ и дальше все эти граждане будут оставаться „пушечным мясом“. В данном случае, наверное, это морское мясо, которое используется для подкормки днепровских раков», — отметил Братчук.

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По его информации, россиян даже не учат алгоритмам эвакуации раненых или погибших с островов на Днепре. Поэтому россияне «уже не первый месяц и, наверное, и не первый год» не эвакуируют тела своих погибших, раненых с днепровских островов.

Те потери, которые враг понесет, в том числе и на учениях, списываются как «без вести пропавшие», сказал Братчук. Это связано, в частности, с тем, что нет необходимости затем осуществлять соответствующие денежные выплаты семьям на «белые лады».

«Семья ничего не получает. Утонул и утонул. Об этом наверняка родные могут и не узнать никогда. Или напишут, что ушел в СОЧ, например. Поэтому такое отношение командиров к своим подчиненным и старшим офицерам к младшим офицерам на сегодняшний день является тенденцией, которая создает довольно панические настроения в российской армии, которая находится на левом берегу Днепра», — сказал спикер УДА.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины наносят по оккупантам, пытающимся форсировать Днепр, авиационные, артиллерийские и дроновые удары.

«Соответственно, это то, что не придает, мягко говоря, какого-либо настроения этой группировке российских войск. Хотя на сегодняшний день группировка войск „Днепр“, которая оперирует, в частности, на Приднепровском направлении, немного оживилась, потому что та стагнация, которая происходила с этой группировкой, не могла быть бесконечной… Отсюда и активности, в частности, тренировки по форсированию Днепра, как они это называют», — сказал Братчук.

По его мнению, сейчас оккупанты не имеют ресурсной возможности подготовить ударный кулак, наступательную группировку, чтобы форсировать Днепр и высадиться на правобережную Херсонщину.

«Сегодня эта тенденция фиксируется, но те активности, которые враг проявляет, очень похожи, в частности, на некую имитацию. Потому что вряд ли Путину докладывают о том, что российские войска не только не могут зайти на Днепр, они на острова заходят, но там и остаются навсегда», — подытожил Сергей Братчук.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол.

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