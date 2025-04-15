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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан і мобілізацію

Зеленський пропонує подовжити воєнний стан і мобілізацію

© Associated Press

Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту проєкти законів про "Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про подовження терміну проведення загальної мобілізації".

Про це стало відомо з посиланням на проєкти № 13172 та №13173.

За цими документами, воєнний стан та мобілізація будуть подовжені від 9 травня 2025-го на 90 днів. Тобто до 6 серпня.

Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
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