Зеленський пропонує подовжити воєнний стан і мобілізацію

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Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту проєкти законів про "Про подовження терміну дії воєнного стану в Україні" та "Про подовження терміну проведення загальної мобілізації".

Про це стало відомо з посиланням на проєкти № 13172 та №13173.

За цими документами, воєнний стан та мобілізація будуть подовжені від 9 травня 2025-го на 90 днів. Тобто до 6 серпня.

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Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.