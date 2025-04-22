ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
583
Время на прочтение
1 мин

Названы знаки зодиака, которые долго не могут забыть своих бывших

Эксперты по астрологии убеждают, что звезды и планеты могут влиять на судьбу человека, его чувства, мысли и даже на то, как он испытывает разрыв с партнером.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие знаки зодиака не могут забыть своих бывших

Какие знаки зодиака не могут забыть своих бывших / © www.freepik.com/free-photo

Некоторые знаки зодиака могут достаточно быстро отпустить прошлые отношения и двигаться вперед, а вот другим забыть бывших бывает крайне тяжело.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки — представители стихии воды, поэтому не удивительно, что это невероятно чувствительные и эмоциональные натуры. Они строят глубокие эмоциональные связи и вкладываются в отношения всей душой. Даже спустя долгий промежуток времени после разрыва Рак продолжает вспоминать мгновения близости со своим бывшим партнером. Представители этого знака часто идеализируют прошлое и могут надеяться на возвращение утраченной любви.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы известны своей страстной натурой и глубиной чувств. Если этот знак влюбляется, это очень серьезно и надолго. Снаружи Скорпион может казаться сдержанным, холодным и даже безразличным, однако в его душе и сердце пылают настоящие страсти даже спустя несколько лет после расставания. Этот знак тяжело влюбляется, но если кто-то однажды пробрался в его сердце, там он остается навсегда. И отпустить того, кто является частью его внутреннего мира, Скорпиону бывает особенно тяжело.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
583
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie