Названы знаки зодиака, которые долго не могут забыть своих бывших

Какие знаки зодиака не могут забыть своих бывших / © www.freepik.com/free-photo

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Некоторые знаки зодиака могут достаточно быстро отпустить прошлые отношения и двигаться вперед, а вот другим забыть бывших бывает крайне тяжело.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки — представители стихии воды, поэтому не удивительно, что это невероятно чувствительные и эмоциональные натуры. Они строят глубокие эмоциональные связи и вкладываются в отношения всей душой. Даже спустя долгий промежуток времени после разрыва Рак продолжает вспоминать мгновения близости со своим бывшим партнером. Представители этого знака часто идеализируют прошлое и могут надеяться на возвращение утраченной любви.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы известны своей страстной натурой и глубиной чувств. Если этот знак влюбляется, это очень серьезно и надолго. Снаружи Скорпион может казаться сдержанным, холодным и даже безразличным, однако в его душе и сердце пылают настоящие страсти даже спустя несколько лет после расставания. Этот знак тяжело влюбляется, но если кто-то однажды пробрался в его сердце, там он остается навсегда. И отпустить того, кто является частью его внутреннего мира, Скорпиону бывает особенно тяжело.

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