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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
1 хв

Названо знаки зодіаку, які довго не можуть забути своїх колишніх

Експерти з астрології переконують, що зірки та планети можуть впливати на долю людини, її почуття, думки і навіть на те, як вона переживає розрив із партнером.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які знаки зодіаку не можуть забути своїх колишніх

Які знаки зодіаку не можуть забути своїх колишніх / © www.freepik.com/free-photo

Деякі знаки зодіаку можуть досить швидко відпустити минулі стосунки і рухатися вперед, а ось іншим забути колишніх буває вкрай важко. Розповідаємо, які представники зодіакального кола найчастіше залишаються «заручниками» минулих взаємин.

Рак (21 червня — 22 липня)

Раки — представники стихії води, тому не дивно, що це неймовірно чутливі та емоційні натури. Вони будують глибокі емоційні зв’язки і вкладаються у стосунки всією душею. Навіть через довгий проміжок часу після розриву Рак продовжує згадувати миті близькості зі своїм колишнім партнером. Представники цього знаку часто ідеалізують минуле і можуть сподіватися на повернення втраченого кохання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони відомі своєю пристрасною натурою і глибиною почуттів. Якщо цей знак закохується, то це дуже серйозно і надовго. Ззовні Скорпіон може здаватися стриманим, холодним і навіть байдужим, однак в його душі та серці палають справжні пристрасті навіть через декілька років після розставання. Цей знак важко закохується, та якщо хтось одного разу пробрався в його серце, то там він залишається назавжди. І відпустити того, хто є частиною його внутрішнього світу, Скорпіонові буває особливо важко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
583
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