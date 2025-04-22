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- Війна
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У деяких областях повітряна тривога: ворог запустив “Шахеди”
Слід перебувати в укриттях.
У деяких областях зранку 22 квітня оголошена повітряна тривога. Ворог запустив “Шахеди”.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 09:09 ранку “почервоніли” такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Чернігівська
Згодом про небезпеку попередили мешканців Київської області. Ще пізніше сигнал пролунав і на Житомирщині.
ПС інформують про рух ворожих дронів:
БпЛА із Чернігівщини на Київщину;
з Полтавщини на Черкащину;
через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;
нові групи продовжують заходити через Сумщину та Харківщину.
Нагадаємо, у низці областей вдень 21 квітня була оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.