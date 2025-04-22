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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

У деяких областях повітряна тривога: ворог запустив “Шахеди”

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У деяких областях зранку 22 квітня оголошена повітряна тривога. Ворог запустив “Шахеди”.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 09:09 ранку “почервоніли” такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Чернігівська

Згодом про небезпеку попередили мешканців Київської області. Ще пізніше сигнал пролунав і на Житомирщині.

ПС інформують про рух ворожих дронів:

  • БпЛА із Чернігівщини на Київщину;

  • з Полтавщини на Черкащину;

  • через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину;

  • нові групи продовжують заходити через Сумщину та Харківщину.

Нагадаємо, у низці областей вдень 21 квітня була оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.

Дата публікації
Кількість переглядів
434
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