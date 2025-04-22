- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 434
- Время на прочтение
- 1 мин
В некоторых областях воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"
Следует находиться в укрытиях.
В некоторых областях с утра 22 апреля объявлена воздушная тревога. Враг запустил "Шахеды".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 09:09 утра "покраснели" следующие области:
Черкасская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Черниговская
Впоследствии об опасности предупредили жителей Киевской области. Еще позже сигнал раздался и в Житомирской области.
ПС информируют о движении вражеских дронов:
БПЛА из Черниговщины на Киевщину;
с Полтавщины в Черкасскую;
через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину;
новые группы продолжают заходить через Сумскую и Харьковскую.
Напомним, в ряде областей днем 21 апреля была объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.