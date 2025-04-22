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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
434
Время на прочтение
1 мин

В некоторых областях воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

В некоторых областях с утра 22 апреля объявлена воздушная тревога. Враг запустил "Шахеды".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 09:09 утра "покраснели" следующие области:

  • Черкасская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Черниговская

Впоследствии об опасности предупредили жителей Киевской области. Еще позже сигнал раздался и в Житомирской области.

ПС информируют о движении вражеских дронов:

  • БПЛА из Черниговщины на Киевщину;

  • с Полтавщины в Черкасскую;

  • через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину;

  • новые группы продолжают заходить через Сумскую и Харьковскую.

Напомним, в ряде областей днем 21 апреля была объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.

Дата публикации
Количество просмотров
434
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