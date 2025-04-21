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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

У низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо

Ворог знову готується до атаки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 21 квітня

Повітряна тривога 21 квітня

У низці областей вдень 21 квітня оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня”, — наголосили у ПСУ.

Станом на 15:33 "почервоніли" такі області:

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Одеська

  • Миколаївська

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

Раніше цього ж дня низку областей охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.

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