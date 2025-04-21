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- Війна
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У низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо
Ворог знову готується до атаки.
У низці областей вдень 21 квітня оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Загроза застосування балістичного озброєння з півдня”, — наголосили у ПСУ.
Станом на 15:33 "почервоніли" такі області:
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Одеська
Миколаївська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Раніше цього ж дня низку областей охопила повітряна тривога. Була загроза балістики.