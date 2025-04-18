Как изменится война до 9 мая: эксперт назвал ключевые сценарии

Военный эксперт Роман Свитан не исключает наступления врага на новых направлениях. / © ТСН

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В ближайшие недели, до 9 мая, которое является для оккупантов сакральным, российская армия попытается максимально увеличить свою активность, поэтому еще более угрожающими могут стать сразу несколько направлений и не только на линии фронта. Об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение военный аналитик Роман Свитан.

«Россияне однозначно привязываются к таким датам, как 9 мая. 100%. У них есть задача продемонстрировать какую-нибудь победу. Задача у них сейчас такая — захватить полностью Луганскую область, чтобы доложить, что Луганщина под полным контролем, как и Крым. И пытаться выйти на границы Донецкой области и зайти на территорию Днепропетровской, чтобы также доложить об этом», — говорит Свитан, анализируя текущую ситуацию на фронте.

И продолжает: «Эти две задачи в ближайшие две недели они будут пытаться выполнить. У оккупантов сейчас есть положительная динамика в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Касательно Донецкой области, то в случае переброски своих войск из Курской области, они могут активизироваться на Донецком направлении».

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По словам аналитика, для отвлечения внимания российская армия может совершать определенные движения в Запорожском направлении.

«Кроме того, сейчас формируется так называемый северный фронт, чтобы попытаться зайти в Черниговскую и Сумскую область и затем, 9 мая, сказать, что они где-то что-то контролируют. То есть, для врага есть две основные локации — район Покровска (Донецкая область — Ред.) и Белогоровки (Луганская — Ред.), и северные регионы», — не исключает Свитан.

Он также обращает внимание на то, что юбилейный парад этого года в Москве впервые в современной истории будет проходить в то время, когда часть российской территории в Курской области контролируют ВСУ.

«Конечно, на параде об этом говорить не будут, но все об этом знают. Чтобы нивелировать этот негатив для России, враг, возможно, будет пытаться зайти на территорию Сумской, Черниговской областей или продолжать наступать в Харьковской области. Для того чтобы сказать о том, что российские войска зашли на новые территории. Давить однозначно будут», — говорит аналитик.

Возможны ли удары ВСУ вглубь России

При этом Свитан уверен, что 9 мая в Москве у парада есть шансы пройти относительно спокойно.

«Я думаю, что парад в Москве пройдет спокойно. Несмотря на присутствие многих военных, там будет много гражданских, удары по которым ВСУ не наносят. Такого удара точно не последует. Я считаю, что удары могут быть нанесены по местам дислокации военных, которые через три недели будут задействованы в параде накануне этого мероприятия. Это законная военная цель. Такое возможно при тщательной подготовке», — резюмирует военный эксперт.

Ранее сообщалось о том, что источники BBC в Генштабе назвали цели врага на Донбассе.

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