Россия ночью обстреляла Харьков: ракета попала жилой дом

РФ обостряла Харьков

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Российские оккупанты в ночь на 18 апреля атаковали Харьков ракетами.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что всего было зафиксировано четыре удара ракетами по городу.

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«Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении.

Позже он сообщил о пяти пострадавших, среди которых малолетний ребенок.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что. в результате обстрела пострадали не менее 20 человек.

Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Ранее мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка .