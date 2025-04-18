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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия ночью обстреляла Харьков: ракета попала жилой дом

Сообщается о 20 пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обостряла Харьков

РФ обостряла Харьков

Российские оккупанты в ночь на 18 апреля атаковали Харьков ракетами.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

Он заявил, что всего было зафиксировано четыре удара ракетами по городу.

«Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении.

Позже он сообщил о пяти пострадавших, среди которых малолетний ребенок.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что. в результате обстрела пострадали не менее 20 человек.

Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Ранее мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка .

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