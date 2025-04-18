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Астрологический прогноз на 18 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нам по плечу любое дело, главное — преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть на пути.
Символ дня: муза.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: сиреневый.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, может стать продолжительной, поэтому нежелательно ее запускать.
Питание дня: день благоприятен для начала новых диет, поста и лечебного голодания.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя допускать повреждения корневой системы растений.
Магия и мистика дня: можно совершать обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проанализировать свое прошлое, сделав вывод о том, как оно повлияло на настоящее и может повлиять на будущее.
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
Цитата дня: «Люди не равны ни по интеллекту, ни по силе воли. Фея гениальности далеко не каждого целует в лоб. Она вообще социопат и, судя по статистике, избегает людей» (Франц Вертфоллен).
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