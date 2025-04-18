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- Украина
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Зеленский уволил начальника ГВА Херсона
Роман Мрочко подтвердил увольнение и поблагодарил за работу.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение уволил со своей должности начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте президента 17 апреля 2025 года.
«Уволить Мрочко Романа Николаевича с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области», — говорится в тексте указа.
В свою очередь Мрочко подтвердил свое увольнение и поблагодарил за проделанную работу.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины 15 апреля поддержал инициативу об изменении руководства в Сумской областной военной администрации.
Мы ранее информировали, что новым главой Сумской администрации планируют назначить Олега Григорова .