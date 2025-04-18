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Зеленський звільнив начальника МВА Херсона
Роман Мрочко підтвердив звільнення та подякував за роботу.
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження звільнив зі своєї посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті президента 17 квітня 2025 року.
«Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», — йдеться в тексті указу.
В свою чергу Мрочко підтвердив своє звільнення та подякував за проведену роботу.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України 15 квітня підтримав ініціативу про зміну керівництва в Сумській обласній військовій адміністрації.
Ми раніше інформували, що новим очільником Сумської адміністрації планують призначити Олега Григорова.