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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський звільнив начальника МВА Херсона

Роман Мрочко підтвердив звільнення та подякував за роботу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Роман Мрочко

Роман Мрочко / © Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження звільнив зі своєї посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті президента 17 квітня 2025 року.

«Звільнити Мрочка Романа Миколайовича з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», — йдеться в тексті указу.

В свою чергу Мрочко підтвердив своє звільнення та подякував за проведену роботу.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України 15 квітня підтримав ініціативу про зміну керівництва в Сумській обласній військовій адміністрації.

Ми раніше інформували, що новим очільником Сумської адміністрації планують призначити Олега Григорова.

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