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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Форсування Дніпра у Херсонській обалсті: Братчук сказав, чи має ворог ресурси для цього

Ворог періодично здійснює певні операції.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Херсонська область

Херсонська область

Наміри форсувати Дніпро в армії РФ залишились. Однак ресурсу на це у них немає.

Про це в ефірі “Ми Україна” сказав військовий експерт та речник Української добровольчої армії. Братчук.

"Періодично ворог навіть проводить невеличкі операції щодо форсування тієї чи іншої протоки по Дніпру — в районі Садового або Антонівський міст. Звичайно, намагання – вийти на правий берег, але на сьогодні такого ресурсу у ворога немає", – зазначив він.

Медійно росіяни щодня розповідають про свої тренування на території Криму щодо форсування водних перешкод. Мовляв, незабаром вони сядуть на ті човни й будуть переправлятися через Дніпро. Однак відомо, що з 1 грудня по 7 квітня Сили оборони Півдня знищили майже 270 човнів ворога.

Раніше стало відомо, що з приходом тепла російські окупанти готуються до нової спроби форсування Дніпра в Херсонській області. Надано накази про підготовку плавзасобів, переміщення особового складу та техніки.

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