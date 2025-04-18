Астрологічний прогноз на 18 квітня

Гірський кришталь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли нам під силу будь-яка справа, головне — подолати всі перешкоди, які можуть виникнути на шляху.

Символ дня: Муза.

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Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, яшма.

За якусь частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороба, що почалася сьогодні, може стати тривалою, тому небажано її запускати.

Харчування дня: день сприятливий для початку нових дієт, посту та лікувального голодування.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна допускати пошкодження кореневої системи рослин.

Магія та містика дня: можна здійснювати обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають змогу проаналізувати своє минуле, зробивши висновок про те, як воно вплинуло на сьогодення та може вплинути на майбутнє.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти.

Цитата дня: «Люди не рівні ні за інтелектом, ні за силою волі. Фея геніальності далеко не кожного цілує у чоло. Вона взагалі соціопат і, судячи зі статистики, уникає людей» (Франц Вертфоллен).

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