Росія вночі обстріляла Харків: ракета влучила житловий будинок

РФ обстріяла Харків

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Російські загарбники в ніч проти 18 квітня атакували Харків ракетами.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

Він заявив, що всього було зафіксовано чотири удари ракетами по місту.

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«Ворожа ракета вдарила по густонаселеному району Харкова. Є влучання у багатоповерхівку. Під завалами можуть знаходитися люди№», — йдеться у повідомленні.

Пізніше він повідомив про пʼятьох постраждалих, серед яких малолітня дитина.

В свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що. результаті обстрілу постраждало щонайменше 20 людей.

Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських безпілотників по Дніпру. РФ вбила трьох осіб. Зокрема, загинула 17-річна дівчина.