Тарифи Трампа можуть стати порятунком для України — експерт

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп, можуть стати порятунком для України, оскільки це стало серйозним інструментом тиску на Росію.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.

«Є інший дуже серйозний інструмент тиску на Росію — це митна війна Трампа. В силу обставин вона нас рятує», — вважає Клочок.

Реклама

Він нагадав, що нові тарифи Трампа серйозно послаблюють Китай. Йде переорієнтація ринків, що тягне за собою суттєве падіння цін на нафту та економічну рецесію в Росії.

«Це все фактори того, що суттєво тисне сьогодні на Кремль для того, щоб вони ухвалювали рішення», — додав експерт.

Також експерт заявив, що наразі зупинити війну в один момент просто неможливо, як приклад можна подивитися на досвід Другої світової.

«Згадаймо, як закінчувалася Друга світова закінчилася у вересні. Капітуляцію Німеччина підписала ще 8 травня 1945 року, а Друга світова війна закінчилася у вересні. Тому дійсно тривалість процесів присутня. І тут не буде одномоментно», — зазначив Клочок.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати поточні переговори щодо тарифів для тиску на своїх торгових партнерів, щоб обмежити їхні зв’язки з Китаєм.

Ми раніше інформували, що Пекін перевів роботу цивільних урядовців у режим посиленої готовності та розгорнув дипломатичну кампанію у відповідь на нові митні обмеження з боку президента США Дональда Трампа.