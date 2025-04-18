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- Війна
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Тарифи Трампа можуть стати порятунком для України — експерт
Нові тарифи Трампа серйозно послаблюють Китай, що спричинює падіння цін на нафту.
Нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп, можуть стати порятунком для України, оскільки це стало серйозним інструментом тиску на Росію.
Таку думку в етері РБК-Україна висловив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.
«Є інший дуже серйозний інструмент тиску на Росію — це митна війна Трампа. В силу обставин вона нас рятує», — вважає Клочок.
Він нагадав, що нові тарифи Трампа серйозно послаблюють Китай. Йде переорієнтація ринків, що тягне за собою суттєве падіння цін на нафту та економічну рецесію в Росії.
«Це все фактори того, що суттєво тисне сьогодні на Кремль для того, щоб вони ухвалювали рішення», — додав експерт.
Також експерт заявив, що наразі зупинити війну в один момент просто неможливо, як приклад можна подивитися на досвід Другої світової.
«Згадаймо, як закінчувалася Друга світова закінчилася у вересні. Капітуляцію Німеччина підписала ще 8 травня 1945 року, а Друга світова війна закінчилася у вересні. Тому дійсно тривалість процесів присутня. І тут не буде одномоментно», — зазначив Клочок.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати поточні переговори щодо тарифів для тиску на своїх торгових партнерів, щоб обмежити їхні зв’язки з Китаєм.
Ми раніше інформували, що Пекін перевів роботу цивільних урядовців у режим посиленої готовності та розгорнув дипломатичну кампанію у відповідь на нові митні обмеження з боку президента США Дональда Трампа.