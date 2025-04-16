Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати поточні переговори щодо тарифів для тиску на своїх торгових партнерів, щоб обмежити їхні зв’язки з Китаєм.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на знайомих із цими обговореннями осіб.

Ідея Вашингтона полягає в тому, щоб домогтися зобов’язань від партнерів щодо ізоляції китайської економіки в обмін на зниження запроваджених Сполученими Штатами торговельних та тарифних бар’єрів.

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Американські посадовці збираються у перемовинах з понад 70 країнами закликати не дозволяти Китаю транспортувати товари через їхні території, не приймати китайські компанії, які намагаються уникнути тарифів США, та не споживати дешеву промислову продукцію з КНР.

США прагнуть послабити економіку Китаю

Ці заходи спрямовані на послаблення і без того нестабільної китайської економіки та змушення Пекіна сісти за стіл переговорів з меншим впливом — напередодні потенційної зустрічі між Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Конкретні вимоги до країн можуть відрізнятися, залежно від їхнього рівня економічної взаємодії з Китаєм.

Білий дім і Міністерство фінансів не відповіли на запити про коментарі.

За словами джерел, американські чиновники вже обговорювали цю ідею на початкових етапах перемовин із деякими країнами. Сам Трамп натякнув на цю стратегію 15 квітня, заявивши, що розглядатиме можливість змусити країни обирати між США та Китаєм. Це прозвучало у відповідь на запитання про Панаму, яка вирішила не поновлювати свою участь у китайській ініціативі «Пояс і шлях».

Один з ідеологів цієї стратегії — міністр фінансів США Скотт Бессент. Він відіграє провідну роль у тарифних переговорах після оголошення Трампом 9 квітня про 90-денну паузу у застосуванні взаємних тарифів (за виключенням Китаю).

Бессент запропонував цю ідею Трампу 6 квітня під час зустрічі в Мар-а-Лаґо. Він пояснив, що такі поступки від партнерів можуть завадити Китаю та його компаніям обходити американські економічні обмеження — тарифи, експортний контроль та інші заходи.

Ця тактика є частиною ширшої стратегії, яку просуває Бессент, спрямованої на ізоляцію китайської економіки. Така стратегія останнім часом набуває популярності серед чиновників американської адміністрації. Хоча дискусії про масштаб і жорсткість тарифів ще тривають, багато хто підтримує план Бессента щодо Китаю.

Потенційні заходи США щодо Китаю

Серед потенційних заходів — не лише тарифна ізоляція Китаю, а й виключення його компаній з бірж США. Бессент не виключив такої можливості в нещодавньому інтерв’ю Fox Business.

Попри це, остаточна мета цієї політики щодо Китаю ще не визначена.

Бессент також зазначив, що можливість перемовин про торговельну угоду між США та Китаєм ще існує. Участь у них мали би взяти особисто Трамп і Сі. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт 15 квітня зачитала нову заяву Трампа, яка свідчить, що угода поки не наближається.

«М’яч на полі Китаю. Китай має укласти угоду з нами. Ми не зобов’язані домовлятися з ними. Китай хоче те, що маємо ми… американського споживача», — сказала Левітт, читаючи заяву президента США.

Поки що не всі країни отримали антикитайські вимоги у своїх переговорах зі США, однак більшість очікує, що це питання з’явиться раніше чи пізніше.

Бессент уже демонстрував своє бажання отримати антикитайські зобов’язання від партнерів. Наприкінці лютого він заявив, що Мексика запропонувала запровадити дзеркальні тарифи на китайські товари, у межах перемовин щодо американських тарифів на мексиканські товари (через фентаніл). Міністр фінансів США назвав це «гарним жестом», але ідея не здобула підтримки в адміністрації.

Відтоді Бессент узяв на себе більш провідну роль у торговельних переговорах. Очікується, що вже 16 квітня він зустрінеться з японським міністром економічного відновлення, а також веде перемовини з іншими потенційними партнерами, зокрема Японією, Великою Британією, Австралією, Південною Кореєю та Індією.

Китай, своєю чергою, веде власну торговельну дипломатію. Цього тижня Сі відвідав В’єтнам — важливого торгового партнера США, який постраждав від тарифів Трампа. Там лідер КНР підписав десятки економічних домовленостей з урядом Ханоя.

Які можливості у Китаю?

Як зазначив ексстарший директор з міжнародної економіки у Раді нацбезпеки адміністрації Джо Байдена — Пітер Гаррел, Китай розглядає тарифну гру Трампа як можливість.

Втім, можливості Китаю для протидії американській тарифній політиці обмежені. США залишаються «величезним чистим імпортером», тоді як Пекін зменшує свої імпорти та зосереджується на самозабезпеченні.

«Китай не зможе замінити США як джерело попиту на продукцію, яку виготовляє багато країн, що розвиваються. Тож економічно це буде важко для Китаю, хоча в політичному плані вони діють доволі розумно», — оцінив Гаррел.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, у відповідь на митні обмеження з боку США Китай перевів роботу цивільних урядовців у режим посиленої готовності та розгорнув дипломатичну кампанію.