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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Тернопольской области мать выбросила на улицу младенца

Ребенка женщина оставила возле магазина.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Малыша доставили в больницу

Малыша доставили в больницу / © pixabay.com

В селе Вишневец Тернопольской области на улице обнаружили новорожденного мальчика. Это произошло в день Пасхи.

Об этом сообщили в полиции региона.

Младенца доставили в больницу, где его обследовали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Правоохранители уже установили личность роженицы, которая оставила новорожденного ребенка на улице.

Теперь матери грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина зарезал ребенка. Что стало причиной убийства — читайте в новости.

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