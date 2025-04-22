В Тернопольской области мать выбросила на улицу младенца

Малыша доставили в больницу / © pixabay.com

Реклама

В селе Вишневец Тернопольской области на улице обнаружили новорожденного мальчика. Это произошло в день Пасхи.

Об этом сообщили в полиции региона.

Младенца доставили в больницу, где его обследовали. Сейчас угрозы его жизни нет.

Реклама

Правоохранители уже установили личность роженицы, которая оставила новорожденного ребенка на улице.

Теперь матери грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина зарезал ребенка. Что стало причиной убийства — читайте в новости.