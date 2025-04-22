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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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425
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1 хв

У Тернопільській області мати викинула на вулицю немовля

Дитину жінка залишила біля магазину.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Малюка доправили до лікарні

Малюка доправили до лікарні / © pixabay.com

У селі Вишнівець Тернопільської області на вулиці виявили новонародженого хлопчика. Це сталося у день Великодня.

Про це повідомили у поліції регіону.

Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає.

Правоохоронці вже встановили особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці.

Тепер матері загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині чоловік зарізав дитину. Що стало причиною вбивства — читайте у новині.

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