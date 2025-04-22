У Тернопільській області мати викинула на вулицю немовля

Малюка доправили до лікарні / © pixabay.com

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У селі Вишнівець Тернопільської області на вулиці виявили новонародженого хлопчика. Це сталося у день Великодня.

Про це повідомили у поліції регіону.

Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає.

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Правоохоронці вже встановили особу породіллі, яка залишила новонароджену дитину на вулиці.

Тепер матері загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині чоловік зарізав дитину. Що стало причиною вбивства — читайте у новині.